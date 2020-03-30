مقترحات حكوميَّة لتوفير الأمن الغذائي لذوي الدخل المحدود

2020/03/30 | 02:08 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ طارق الأعرجي

أعدت وزارة التخطيط حزمة إجراءات ومقترحات لتأمين الأمن الغذائي لشرائح الفقراء والمهددين بالوصول الى هذه المرحلة بسبب فيروس كورونا ومحدوديَّة فرص العمل.



وقال وكيل الوزارة الدكتور ماهر حماد بحديث خاص لـ"الصباح": إنَّ "وزارته أعدت سلسلة مقترحات بالتنسيق مع المنظمات الدوليَّة للتخفيف عن كاهل الفقراء في عموم البلاد والمهددين بالفقر ممن كانوا يكسبون قوتهم بشكل يومي وتعذر عليهم هذا الأمر نتيجة لانتشار فيروس كورونا وفرض حظر التجوال".

وبين أنَّ "الشغل الشاغل للحكومة حالياً هو الوصول لهذه الشرائح بشكلٍ سريع وتأمين الأمن الغذائي لهم"، مشدداً على "ضرورة تكاتف أبناء الشعب في ما بينهم لتجاوز هذه الأزمة المركبة بسبب وباء كورونا وانخفاض أسعار النفط عالمياً".

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