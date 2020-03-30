روحاني: كورونا باقٍ لعامين

2020/03/30 | 02:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /لم يستبعد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن يبقى فيروس كورونا لمدة طويلة قد تصل حتى العامين.وقال روحاني خلال اجتماع مع الحكومة الإيرانية، اليوم الأحد، إنه لا يمكن القول إن الفيروس سيزول في غضون أسبوع أو 10 أيام وهو باق في المجتمع ربما لعام آخر أو عامين.كما دعا روحاني إلى إلى ضرورة […]

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