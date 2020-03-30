رونالدو يتنازل عن 10 ملايين من راتبه

2020/03/30 | 02:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /يعد نجم كرة القدم البرتغالي ومهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، أكبر الخاسريين، بعد موافقة لاعبي نادي يوفنتوس على التنازل عن 4 شهور من راتبهم، بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق بسبب توقف المباريات نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن اللاعبين سيتنازلون عن مرتبات شهر مارس وأبريل ومايو […]

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