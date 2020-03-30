تكاتف حكومي - برلماني لمواجهة تداعيات {كورونا}

2020/03/30 | 02:40 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الصباح

تكاتفت جهود السلطتين التنفيذية والشريعية، الهادفة الى مواجهة فيروس" كورونا" والحد من تأثيراته، فبينما بحثت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة" كورونا" خلال اجتماعها الأول أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي، جهود مكافحة الوباء والحد من خطر انتشاره بين ابناء الشعب العراقي، شهد اجتماع اخر لخلية الازمة النيابية، برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، الاتفاق على مجموعة اجراءات واستثناءات لدعم عمل وزارة التجارة، فضلا عن اعفاءات ضريبية للقطاع الخاص والتجار، بهدف تجهيز المواطنين بالمواد الغذائية خلال فترة حظر التجوال.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقته"الصباح" ان" عبد المهدي ترأس اجتماعا للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة" كورونا"، تم خلاله بحث القرارات التي تدعم جهود مكافحة الوباء وتحد من خطر انتشاره، بما في ذلك المتعلقة بتقييم الوضع في الاصلاحيات ودراسة اصدار عفو عن السجناء والموقوفين من غير مرتكبي الجرائم الارهابية والفساد".

واوضح البيان، ان رئيس الوزراء، شكر" المرجعية الدينية العليا لتوجيهاتها السديدة، والدول التي وقفت مع العراق بمواجهة هذه الأزمة" مؤكدا ان" العراق اتخذ قرارات مبكرة بشهادة منظمة الصحة العالمية، وحقق نتائج جيدة في السيطرة على الوضع وقلة الاصابات، على الرغم من موقعه الجغرافي وقياسا بدول متقدمة وتمتلك قدرات هائلة".

وجرى خلال الاجتماع، وفقا للبيان، بحث الوضع الاقتصادي وتوفير حاجات السوق والمواطنين وتسهيل دخول البضائع والمواد الغذائية المتكدسة في المنافذ الحدودية، وتوفير الحصة التموينية والتسهيلات الأخرى اللازمة.

وسبق اجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اجتماع اخر لخلية الازمة النيابية، برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي".

وذكر بيان لمكتب نائب رئيس البرلمان، تلقته" الصباح" ان" الكعبي ترأس أمس الاجتماع الرابع لخلية الازمة النيابية" مبينا أن" الاجتماع الذي استضاف وزير التجارة، محمد العاني، ومحافظ البصرة اسعد العيداني، وقائد القوة الجوية، شهاب جاهد خان، شهد الاتفاق على مجموعة اجراءات واستثناءات لدعم عمل وزارة التجارة، واعفاءات ضريبية للقطاع الخاص والتجار".

ولفت البيان، الى ان تلك الاجراءات تأتي" في ظل الظرف الراهن الذي يستدعي تجهيز المواطنين بالمواد الغذائية خلال فترة الحظر، ومطالبة مجلس الوزراء للعمل على اقرارها خلال اجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية المشكلة لوباء كورونا" مبينا أن الاجتماع شدد على ضرورة" التصويت على توفير تخصيصات مالية طارئة اسوة بالصحة، وان تعزيز الامن الصحي والغذائي للمواطنين في هذه الفترة امران لا يفترقان".

بدوره تطرق قائد القوة الجوية لاستعدادات طيران الجو لتامين نقل الاجهزة والمعدات الطبية من اي مكان في العالم وفي اي وقت خدمة للشعب العراقي، معلنا استحصاله اغلب الموافقات من جميع الجهات المعنية وتشكيل فريق عمل للمباشرة بتسيير رحلة الى الصين خلال الايام القليلة المقبلة لشراء الاجهزة والمستلزمات الطبية التي يحتاجها البلد الآن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تكاتف حكومي - برلماني لمواجهة تداعيات {كورونا}) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تكاتف حكومي - برلماني لمواجهة تداعيات {كورونا}) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).