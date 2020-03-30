هبوط عقود الخام الأميركية إلى أقل من 20 دولارا

2020/03/30 | 02:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 8.52 بالمئة إلى أقل من 20 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2002، وانخفض سعر خام برنت بنسبة 4.65 بالمئة، وفقا لبيانات التداول.

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