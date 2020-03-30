هاري كين يثير الشكوك حول مستقبله في توتنهام

2020/03/30 | 02:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن فترة الانتقالات الصيفية في نادي توتنهام الإنجليزي بدأت مبكرا هذا الموسم في ظل توقف الدوري بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد.

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