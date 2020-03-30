الأسواق المحليَّة تشهد استقراراً في ظلّ أزمة كورونا وحظر التجوال

2020/03/30 | 03:12 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

على الرغم من الاجراءات الصحية المتّخذة من لجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020 بشأن فيروس كورونا والمتمثلة بفرض حظر التجوال وتقييد حركة المارّة، إلّا أنّ الأسواق المحلية شهدت استقرارا بأسعار السلع والمواد الغذائية، ويعود الفضل إلى إجراءات القوات الأمنية والجهات المختصة بتشديد الرقابة على الأسواق ومحاسبة منْ يستغل الظرف الراهن برفع الأسعار على حساب المواطن العراقي، إذ تمكنت القوات الأمنية من اعتقال عدد من المتلاعبين بالأسعار بهدف السيطرة على الأسواق المحلية، بينما أكّد المختصون بالشأن الاقتصادي وفرة المنتجات الزراعية والسلع الاستهلاكية في الأسواق المحلية منذ بدء الحظر ولغاية اليوم، فضلا عن استثناء حركة الفلاحين ونقل البضائع التجارية من حظر التجوال الذي أسهم باستقرار الأسعار في الأسواق المحلية.

أسعار مناسبة

ويقول المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف في تصريح لـ «الصباح»، إنّ المنتجات الزراعية متوفرة وبشكل كبير في الأسواق المحلية وبأسعار مناسبة، إذ يوجد نحو 25 منتجا محليا متوفرا في الأسواق.

وأضاف إنّ «الوزارة طلبت من

خلية الأزمة والجهات ذات العلاقة استثناء الفلاحين والمزارعين وأصحاب العلوات من اجراءات

الحظر لسهولة نقل المنتجات الزراعية من منطقة أو محافظة إلى أخرى، بهدف عدم خلق أزمة غذائية في

ظلّ حظر التجوال وأزمة كورونا، وبالتالي أصبح استثناء لهذه

الفئات ممّا جعل المنتجات الزراعية متوفرة محليا والأسعار فيها

ثابتة».

وقال وإن «حصل بعض الارتفاع للأسعار في بداية اجراءات فرض الحظر، إلّا أنّ القوات الأمنية والأمن الاقتصادي تمكنت من محاسبة منْ يستغل الأزمة ويرفع الأسعار، وهذا يأتي بعد المراقبة الشديدة على الأسواق لغرض السيطرة على الأسعار».

وأكّد إنّ «الباعة الجوالة للخضر والفاكهة متوفرين وبشكل متزايد بل أكثر من السابق في المناطق الشعبية ممّا يدلّ على عدم وجود شحّ بالمنتجات الزراعية بالأسواق المحلية، بل متوفرة وبشكل كبير، مشيرا إلى أنّ خطط الوزارة الواعدة تمكنت من سدّ الحاجة المحلية من 25 مادة غذائية زراعية، لا سيّما الخضر والفاكهة وحتى المحاصيل الاستراتيجية، وننتظر موسم الحصاد المقبل الذي من المرجح أن يكون فيه انتاج وفير نتيجة دعم الوزارة الفلاحين، وكذلك وفرة الرّيات الزراعية بسبب الأمطار والسيول».

المنتجات الاستهلاكية

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي أحمد الماجدي، أنّ «الحكومة العراقية نجحت في توفير المواد الغذائية والاستهلاكية في ظلّ أزمة كورونا وإجراءات حظر التجوال، بحيث المواطن لم يشعر بوجود أزمة غذائية أو شحّ بالمنتجات الاستهلاكية خلال فترة الحظر».

وقال الماجدي في تصريح لـ «الصباح» إنّ من «إيجابيات أزمة كورونا في العراق خلق نوع من التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، إذ رأينا هناك فرقا تطوعية لمساعدة العوائل المتعففة، فضلا عن استنفار أجهزة الدولة جميعها من أجل درء خطر كورونا».

وأشار إلى أنّ «أسعار الخضر والفاكهة والمنتجات الغذائية المعلبة جميعها ثابتة في الأسواق

المحلية بعد استثناء المزارعين وأصحاب المحال التجارية من اجراءات الحظر».

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