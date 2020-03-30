مهندس عراقي يصنع روبوت يتعامل مع حالات كورونا

2020/03/30 | 03:12 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

صنع الخبير المهندس ثامر سرحان التدريسي في معهد التدريب النفطي بغداد الروبوت الممرضة الذي يعمل كممرضة قابلة للسيطرة عن بعد.

وقال سرحان إنّ الروبوت مصمم لردهات العزل الصحي الخاص بفيروس كورونا، والذي لديه إمكانيات الحركة بالاتجاهات الأربعة عن بعد والتحدث مع المرضى صورة وصوت عن بعد، وكذلك قياس درجة حرارة المرضى عن بعد، وتعقيم الممرات عن بعد، وهذا يغني الكادر الطبي عن الدخول المستمر لردهات العزل، إلّا في حالات الضرورة القصوى.

وبيّن أنّ الربوت يمكنه الدوران في الممرات الضيقة، ونقل الأطعمة والعلاجات والمستلزمات الطبية عن بعد، ويعمل على الطاقة الكهربائية، ومزود ببطاريات شحن وشاحنة.

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