2020/03/30 | 03:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء السبت أنه سيصدر تحذيرا من السفر في منطقة نيويورك التي تضررت بشدة من انتشار فيروس كورونا، لكنه تراجع عن فكرته السابقة بإغلاق المنطقة برمتها.وكتب ترامب على “تويتر” “الحجر الصحي لن يكون ضروريا”، بعد أن أشار إلى أنه سيطلب بدلا من ذلك من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يرفض إغلاق نيويورك) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يرفض إغلاق نيويورك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).