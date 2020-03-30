نصائح خاصة لمرضى السكري للوقاية من كورونا

2020/03/30 | 03:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /ينتمي مرضى السكري إلى الفئة الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات كورونا في حال انتقال العدوى إليهم، بسبب ضعف المناعة التي يسببها السكري.وينتمي إلى هذه الفئة أيضاً: مرضى ارتفاع ضغط الدم، والقلب.وتنصح التوصيات الصحية مرضى السكري بالتالي خلال فترة العزل والقلق من انتشار فيروس كورونا المستجد: * قياس السكر بانتظام مرة على الأقل في […]

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