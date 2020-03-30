الكويت.. مجهول يخترق الحظر ويدهس الشرطة

2020/03/30 | 04:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أقدم شخص مجهول في الكويت على اختراق حظر التجول كما شرع في دهس أحد رجال الأمن.وصرح مصدر أمني لصحيفة “الأنباء” الكويتية بأن تعليمات صدرت إلى قطاع الأمن الجنائي بضبط وإحضار شخص مجهول قام باختراق الحظر واعتدى على رجال الأمن وأهانهم وتمكن من الفرار بسيارة فارهة بعدما شرع في دهس أحدهم.وأظهرت المعلومات […]

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