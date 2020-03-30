التوتر خلال العزل يزيد الكوابيس

2020/03/30 | 04:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /يرى علماء النفس أن الأشخاص المعزولين داخل منازلهم لإبطاء انتشار فيروس كورونا يعانون من أحلام عاطفية طويلة الأمد.ويقول البروفيسور مارك بلاغروف من جامعة سوانزي البريطانية، إن نقص التحفيز الناجم عن البقاء في المنزل لأيام متتالية، يغير طريقة نوم الناس وأحلامهم.وأضاف البروفيسور بلاغروف “سيواجه الكثير من الأشخاص تغيراً في حياتهم، وأي نوع […]

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