كمال انمار احمد - (( الانترنت كفيروس يمكن القضاء عليه ))

2020/03/30 | 05:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كمال_انمار_احمد في كل أَزمة تظهر الكثير من الأمور الدفينة,السيئة منها و الجيدة.لكن أكثر ما جذبني في هذه الأَزمة,هو ذلك الإِصرار المتواصل على إن مواقع التواصل الاجتماعي هي الحل الأَفضل في قضاء الوقت,و خصوصا و إِنها تقدم تلك البيئة المناسبة للاحاديث الطويلة و البسيطة.انني شخصيا لا زلت اعاني من هذا الانترنت البائس,لكنني و بشكل دائم صرت اصف الانترنت بانه الفيروس الذي يصيب العقل في كل وقت.صحيح انني لا يمكن إن اصف الان......

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