عادل احمد - عالم ما بعد فايروس كورونا!

2020/03/30 | 05:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عادل_احمد ليس خافيا بأن فايروس كورونا هو اكثر وباء يشكل خطر في يومنا هذا والذي انتشر في جميع أنحاء العالم، واصيب به حوالي نصف مليون إنسان وراح ضحيته آلاف المصابين وأكثريتهم من كبار السن والعدد بأزدياد مستمر.وليس خافيا أيضا بأن هذا الفايروس أثبت فشل وعدم فاعلية النظام الصحي في كثير من الدول الرأسمالية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية، رغم امتلاكها احدث التجارب العلمية والتكنولوجية وصاحبة اكبر الاقتصا......

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