نجل راغب علامة يرفع والدته بدلا من الأثقال

2020/03/30 | 05:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نشر خالد علامة، نجل المطرب اللبناني راغب علامة، مقطع فيديو على “إنستغرام” يظهره وهو يحمل والدته ويؤدى تمريناته الرياضية بها بدلا من استخدام الأوزان الحديدية.وكتب في تعليقه على بالفيديو “أردت أن أتمرن، لكنني لم أجد الأوزان… فحملت أمي وتدربت عبر رفعها… تمرنوا داخل البيت… الحجر المنزلي… تمرن في بيتك”.ويمكن سماع صوت الفنان […]

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