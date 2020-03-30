رسالة من بريطاني لصديقته قبل وفاته بكورونا

2020/03/30 | 05:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /ترك البريطاني تيم جالي البالغ 47 عاما رسالة مؤثرة لصديقته قبل وفاته بمضاعفات فيروس كورونا في ويلز، وعدها فيها بلقائها وعناقها بشغف قبل وفاته بفترة وجيزة.شعر الرجل بأعراض المرض الأولى فأبلغ خليلته دونا بحاله دون أي تذمر، لكنه التزم منزله وتوقف عن مواعدتها.وعلى الرغم من نصيحتها، رفض تيم الاتصال بالأطباء واستدعاءهم […]

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