مريم نور تحدثت عن كورونا قبل 8 سنوات

2020/03/30 | 06:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /مع انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، ودخول الناس إلى الحجر المنزلي، نشرت الإعلامية اللبنانية كارين سلامة فيديو لمقابلة قديمة أجرتها مع مريم نور قبل 8 سنوات.وكتبت الإعلامية اللبنانية كارين سلامة عبر صفحاتها الشخصية: “كنا نتحدث انا وضيفتي مريم نور عن فيروس كورونا يللي كان موجود.هلق أكيد كلنا منعرف إنو كورونا المستجد […]

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