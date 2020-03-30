فنان لبناني يقطع الطرقات لمواجهة كورونا

2020/03/30 | 06:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نشر الفنان أمير يزبك فيديو على حسابه على “فيسبوك”، ظهر فيه وهو يشارك بإغلاق الطرقات إلى مدخل بلدته على خلفية انتشار فيروس كورونا.وبحسب يزبك فإنّه صدر قرار بإغلاق كل الطرقات إلى بلدته “الناعمة”، “ولكن فوجئنا بقرار فتح كل الطرقات وبعدها عدنا لإغلاق كل الطرقات وتركنا مدخلا واحدا الى حارة الناعمة حفاظاً على سلامة […]

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