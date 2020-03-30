2020/03/30 | 07:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيستاني يجيز دفن الميّت جراء كورونا بدون غسل النجف – الزمان اجاز المرجع الديني علي السيستاني دفن المتوفي بوباء كورونا بدون غسل او تيمم اذا ما منعت السلطات المختصة ذلك.وبحسب فتوى للسيستاني ردا على اسئلة بشأن دفن المتوفين جراء اصابتهم بكورونا فإنه اذا لم يتيسر غسل الميت فبالامكان ان يتيمم بيد […]

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