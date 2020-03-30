2020/03/30 | 07:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحالف فتح يرفض تمرير تشكيلة الزرفي مهما يكلّف الأمر رئيس الوزراء المكلّف ووزير المالية يستعرضان جهود تشكيل الحكومة بغداد- قصي منذر كشف رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي عن اوليات برنامجه الحكومي في حال تمرير فريقه الوزاري داخل مجلس النواب ، مؤكدا العمل على خفض مستوى الفقر في البلاد واستعادة السلم الأهلي.[…]

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