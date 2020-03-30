2020/03/30 | 07:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركزي يصف المقترح بإجراء روتيني يعزز خزائن البنك خبير لـ (الزمان): طبع العملة يشجّع المفسدين على ضخ كميات ضخمة من النقد بغداد – الزمان اثارت فكرة طبع العملة الورقية التي طرحها مسؤول حكومي جدلا واسعا ورفضا شديدا من اوساط اقتصادية وسياسية وصفت الخطوة انها تدميرية محذرة من قيام جهات معينة بطبع كميات […]

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