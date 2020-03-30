تحذير من مجاعة في العراق

2020/03/30 | 07:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /حذرت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، من تعرض البلاد إلى “مجاعة” على خلفية حظر التجوال المفروض على جميع المحافظات، إثر تفشي فيروس كورونا.وقال رئيس اللجنة أرشد الصالحي، في بيان السبت، إن “الفرد العراقي يعاني من قلة القوت اليومي، وذلك بسبب عدم وجود رواتب للعراقيين كافة”.وأضاف أن “الحكومة مطالبة بإعداد إستراتيجية […]

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