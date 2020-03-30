حنا بطاطو - التحليل الطبقي والمجتمع العراقي

2020/03/30 | 07:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حنا_بطاطو ترجمة فايز الصُيّــاغ.الإضافات والتوضيحات الموضوعة داخل معقوفتين [...] في النصّ هي من وضع المترجم.كثيراً ما يُقال إنّ التحليل السوسيولوجيّ التقليديّ - أي التحليل الذي ينطلق أساساً من أفكار كارل ماركس وماكس فيبر - لا يمكن تطبيقُه في المجتمعات العربيّة أو أنّه لا توجد «طبقاتٌ» في المجتمعات العربيّة.وهذا تعميمٌ يفتقر إلى الدلائل، على الأقلّ فيما يخصّ المجتمعاتِ العربيّة بعد الحرب العالميّة ......

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