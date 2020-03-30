2020/03/30 | 07:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نشرت “ديلي ميل البريطانية” فيديو وصورة لرئة خمسيني كان يتمتع بصحة جيدة قبل إصابته بفيروس كورونا.وذكرت أن المريض نقل إلى مستشفى جامعة جورج واشنطن بعد أن ساءت حالته الصحية عقب أيام من ظهور أعراض إصابته بفيروس كورونا بحسب (لبنان 24).وقد التقط الأطباء فيديو لصدر المريض باستخدام التصوير الثلاثي الأبعاد، حيث يظهر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شكل رئة رجل سليم بعد إصابته بكورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شكل رئة رجل سليم بعد إصابته بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).