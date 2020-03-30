الحشد يصد هجوما لجماعة

2020/03/30 | 07:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي، أمس الاحد، صد تعرض لجماعة "داعش" الوهابية على منطقة عكاشات غربي محافظة الأنبار....

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