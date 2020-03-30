علي الجلولي - هل نحن متساوون أمام الكرونا؟

2020/03/30 | 08:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #علي_الجلولي كثر اللغط في المدة الأخيرة حول كيفية التصدي لوباء “الكورونا” الذي تتجه كل المؤشرات إلى أنه سيشهد تصاعدا في حجم ضحاياه.ولئن أعلنت السلطة مجموعة إجراءات أُعتُبر بعضها متأخرا مثل إعلان حظر التجول والحجر الصحي العام، فإنّ الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي أعلنها رئيس الحكومة يوم السبت 22 مارس مساءً قد أثارت حيرة عند قطاع واسع من الناس.فمن جهة ينزع جزء مهمّ من الرأي العام إلى “مساندة” الحكومة......

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