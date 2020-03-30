محافظ البصرة : غدا سيتم إطلاق سراح المتهم الذي هدد المفرزة الطبية في المحافظة

2020/03/30 | 08:19 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ SNG- قال محافظ البصرة اسعد العيداني ، الأحد ، انه سيتم إطلاق سراح المتهم الذي هدد باطلاق العيارات النارية على مفرزة طبية غدا الاثنين.وأوضح العيداني في تصريح صحفي،اننا “لم نقدم شكوى للقضاء ضد المتهم وللحالة الانسانية سيتم إطلاق سراحه يوم غد الاثنين وبدون تعهد” ، مضيفا انه “يبقى احد ابنائنا والإنسان غير معصوم ...

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