إيران تطلب من شعبها ومحبيها التوقيع لرفع العقوبات الامريكية عنها

2020/03/30 | 08:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد دعت ايران كافة مواطنيها ومحبي شعبها مراجعة موقع corona2plus.com للتوقيع ضمن الحملة المطالبة برفع العقوبات الأمريكية الجائرة ضد الشعب الإيراني.وقالت السفارة الايرانية في بغداد، في بيان، تلقته، العهد نيوز، ان “هذه الحملة احتجاجاً على السياسات الظالمة للإدارة الأمريكية والتي تستهدف ايران في ظل الظروف الصعبة الراهنة المتعلقة بحياة الإيرانيين وسلامتهم”.واضافت، […]

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