شفاء 93% من المصابين بفيروس كورونا في الصين

2020/03/30 | 08:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشفت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الاثنين، عن شفاء نحو 93% من المصابين بفيروس كورونا، فيما تشهد تناقصا في أعداد المصابين.

ووفقا لأحدث البيانات، بلغ عدد الحالات المؤكدة لعدوى فيروس كورونا 81 ألفاً و470 حالة، شفي منه 75 ألفاً و770 شخصا وخرجوا من المستشفيات.

ومنذ بداية انتشار الوباء في جميع أنحاء الصين، باستثناء مقاطعة هوبي، تم تسجيل 13 ألفاً و669 إصابة، منها 118 حالة وفاة، وبلغ معدل الوفيات 0.86%، وفي مقاطعة هوبي نفسها، تم اكتشاف 67 ألفاً و801 إصابة، وبلغ معدل الوفيات 4.69%.

وفي الوقت نفسه، كان معدل الوفيات في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي 5.09% في المجموع ، ليؤدي الوباء لوفاة 3304 شخصا، ليبلغ متوسط ​​معدل الوفيات 4.05%.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 آذار فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

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