مصر تسجل أول حالو وفاة لطبيب بفيروس كورونا

2020/03/30 | 08:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الاثنين، بتسجيل أول حالة وفاة لطبيب مصري بفيروس كورونا.

وذكر موقع "اليوم السابع" أن الطبيب يدعى أحمد اللواح (50 عاما)، وتوفي في أحد مستشفيات العزل الصحى بالإسماعيلية.

فيما كشف موقع "البوابة نيوز" أن الطبيب هو أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة الأزهر، وأن أصابته نتجت بعد اختلاطه بعامل هندي مصاب أثناء تواجده داخل المعمل الخاص به بمحافظه بورسعيد.

وأشار إلى أن الممرضة التي قامت بسحب العينة للمواطن الهندي، أصيبت أيضا بالفيروس، وهي الآن بالحجر الصحي بالإسماعيلية، بعد أن ثبت إصابتها.

وأكد أن ابنة الطبيب الراحل أصيبت بعد اختلاطها بوالدها، وهي تخضع للحجر الصحي الآن.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء أمس الأحد، عن 4 وفيات و33 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل بذلك عدد الإصابات في البلاد إلى 609 حالات و40 وفاة.

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