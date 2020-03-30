روتانا تحذف مسلسلا من يوتيوب .. ومصادر تكشف السبب

2020/03/30 | 08:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قامت قناة روتانا خليجية بحذف حلقات المسلسل السعوي ” شباب البومب ” ؛ حيث تفاجئ الجمهور بعدم وجود حلقات المسلسل على ” اليوتيوب ” .وكشفت مصادر بأن هذا القرار جاء بعد مغادرة الفنان فيصل العيسى لقناة ” mbc “ منذ أيام.وأبدى متابعو المسلسل انزعاجهم مما حدث ، كما تساءل آخرون عن […]

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