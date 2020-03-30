فيروس كورونا: آخر الأخبار والمستجدات لحظة بلحظة

2020/03/30 | 08:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستمر وباء كورونا في حصد الأرواح وتسجيل إصابات جديدة حول العالم وتغيير خريطة البؤر الأكبر من يوم لأخر.وتأكدت رسمياً وفاة حوالي 34 ألف شخص وإصابة أكثر من 722 ألف شخص في 183 دولة وإقليم.غير أنّ هذه الحصيلة لا تعكس سوى جزء من الحصيلة الحقيقية، لأنّ عددا كبيراً من الدول لا يجري فحوصاً إلا […]

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