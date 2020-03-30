زهير الخويلدي - اسكاتولوجيا الأمل بين ميتافيزيقا الشهادة وأنطولوجيا الإقرار

2020/03/30 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زهير_الخويلدي استهلال:" أحب أن أعرّف الأمل بواسطة استهداف تحرير الطيبة الأصلية" "1 وقع الفلاسفة الذين يشتغلون على مقولة الأمل espérance في الحقبة المعاصرة في سوء فهم وخلط كبير بين لفظي الشهادةtémoignage والإقرارattestation بالرغم من الفوارق في الحقل الرمزي وما تشير إليه التحديدات الاصطلاحية والاستعمال التداولي من فوارق وما تحيل إلى ظروف معينة للتوظيف والاختبار.من المعلوم أن الشهادة تفيد الحركة التي ......

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