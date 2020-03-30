وفاة أول طبيب بفيروس كورونا في مصر

2020/03/30 | 08:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الرعاية الطبية المصرية بمدينة بورسعيد اليوم الإثنين وفاة أول طبيب مصري مصاب بفيروس كورونا في البلاد.وقالت الهيئة في بيان على موقع فيسبوك إنه تم الإبلاغ عن الحالة الحرجة للطبيب أحمد عبده اللواح (57 عاماً)، وكان يعمل كأستاذ للتحاليل الطبية بجامعة الأزهر، مساء السبت الماضي ومن ثم نُقل إلى مستشفى التضامن حيث بقى […]

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