نيويورك تايمز تسلط الضوء على (أسوأ أيام) العراق

2020/03/30 | 09:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

يعاني العراق على كل الأصعدة كافة تقريبا، بعد تراجع عائدات النفط، مصدر الدخل الرئيسي للدولة، والفشل في تشكيل حكومة منذ استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في تشرين الثاني الماضي، وتفشي فيروس كورونا وفشل الحكومة في الحصول على مساعدات مادية لمكافحة الفيروس.

ووفقاً لتقرير صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فإن فرض حظر التجوال لمحاولة مكافحة تفشي الفيروس، أدى إلى إغلاق المحال التجارية، وفقدان أغلب الموظفين غير الحكوميين لوظائفهم.

وعلى الجانب الأمني، لا تزال فصائل مسلحة تشن هجمات منتظمة على القوات الأمريكية، آخرها يوم الخميس عندما سقط صاروخان بالقرب من السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء، مما يهدد بجر العراق بصورة أكبر إلى صراع أمريكي إيراني، وفقاً لتقرير الصحيفة.

أسوأ أيام

من جانبه، قال رياض الشيحان (56 سنة) عسكري متقاعد، في تصريحات للصحيفة "هذه أسوأ أيام عشناها في العراق، لقد عشت الحرب العراقية الإيرانية، الانتفاضة، صدام حسين، لكن هذه الأيام أسوأ".

وأشارت الصحيفة إلى أن "السلطات العراقية أعلنت تسجيل 547 حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا حتى يوم أمس الأحد، ولكنها تقوم باختبارات محدودة للغاية"، مؤكدة أن "الرقم الحقيقي أكبر بعدة مرات".

بدوره، أكد الاقتصادي باسم أنطوان، إن "ما يجعل الوضع قاتما في العراق هو أن مزيج الأزمات التي يعاني منها قد قضى على الاقتصاد بأكمله تقريبا".

وقال إن "الوضع الاقتصادي الحالي أسوأ مما رأيناه من قبل لأنه تم تعليق جميع القطاعات الإنتاجية، إننا نشهد شللًا شبه كامل في الحياة الاقتصادية، لا توجد صناعة ولا سياحة ولا وسائل نقل وتتأثر الزراعة إلى حد ما".

وأشار أنطوان إلى إن "احتياطيات العراق تبلغ 62 مليار دولار وهو ما يعتبره صندوق النقد الدولي غير كاف".

انهيار أسعار النفط

وخلال الأسابيع الماضية زادت معاناة الاقتصاد العراقي بعد انخفاض أسعار النفط إلى أقل من النصف بسبب حرب الأسعار بين السعودية وروسيا، فقد أصبح سعر البرميل نحو 30 دولاراَ، بدلاً من 60 دولاراً في نهاية كانون الاول الماضي.

وأكد فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس، إن "انخفاض الأسعار وجه ضربة قوية للاقتصادات المعتمدة على النفط، لكن الضربة الأقوى ستكون للعراق بسبب الأزمات التي يعانيها".

وقال "العراق أكثر الدول تأثراً، لأنه ليس لديه احتياطيات مالية ولأن 90% من عائداته تأتي من النفط، وكل هذه الضغوط الاقتصادية تأتي في بيئة سياسية متوترة للغاية بالفعل".

القطاع الخاص

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن "القطاع الخاص في العراق محدود، وقد تعرض لضربة قوية بسبب فرض حظر التجول على مدار 24 ساعة بعد تفشي فيروس كورونا، ومد الحظر حتى 11 نيسان المقبل".

وأضافت أن "عمال البناء والباعة المتجولين وسائقي سيارات الأجرة اضطروا إلى البقاء في منازلهم، بسبب الحظر، مما أدى إلى تفاقم معانتهم، لأن معظمهم يعيشون على ما يكسبونه يومياً، وليس لديهم مدخرات وأنهم قد يصبحون قريبًا على حافة الجوع".

وقال عراقيون للصحيفة إنه "من الصعب القول إلى متى يمكن تحمل مثل هذا الألم الاقتصادي الهائل، لكنه صعب بشكل خاص في غياب القيادة السياسية".

كان العراق يواجه بالفعل أسوأ أزمة سياسية منذ سنوات قبل أن يتفشى الفيروس وتهبط أسعار النفط، فقد وخرج مئات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع منذ تشرين الاول مطالبين بحكومة جديدة وعزل الطبقة السياسية الحاكمة وإنهاء النفوذ الإيراني.

وقال حسن علي، 20 سنة، "الحكومة ضعيفة للغاية، إنها متعبة للغاية، ليس لديهم حل للأزمات، ولا حل للشباب الذين ليس لديهم وظائف، لا يمكن لأحد الاعتماد على الحكومة".

يذكر أنه في منتصف شهر اذار قال وزير الصحة، جعفر صادق علاوي، إنه سيحتاج إلى 150 مليون دولار شهريًا لشراء المعدات التي يحتاجها لمكافحة الفيروس، لكنه لم يجمع سوى جزءا صغيرا من هذا المبلغ، مما قد يؤدي إلى تفاقم أزمة فيروس كورونا في العراق في الأسابيع المقبلة.

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