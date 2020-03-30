الأمير هاري وزوجته يردان على ترامب

2020/03/30 | 09:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

رد الأمير هاري وزوجته ميغان، على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن أن الولايات المتحدة لن تدفع تكلفة توفير الحماية الأمنية لهما.

وقال الأمير هاري وزوجته ميغان، إنهما ليس لديهما أي خطط لمطالبة الحكومة الأمريكية بالمساعدة في تحمل التكاليف الأمنية.

وكان الزوجان قد أعلنا في كانون الثاني أنهما سيتخليان عن مهامهما الملكية، وقالت تقارير إعلامية إن "المقام استقر بهما مؤخرا في لوس أنجلوس".

وكتب ترامب، على "تويتر" قائلا "الآن غادرا كندا إلى الولايات المتحدة..



لكن الولايات المتحدة لن تدفع تكلفة توفير الحماية الأمنية لهما.



عليهما أن يدفعا".

وقالت متحدثة باسم الزوجين في بيان صدر في وقت لاحق، "دوق ودوقة سا**** ليس لديهما أية خطط لمطالبة الحكومة الأمريكية بموارد أمنية.



تم إجراء ترتيبات أمنية بتمويل خاص"، وفقا لوكالة "روريترز".

وكانت الدوقة ميغان ماركل قد انتقدت ترامب خلال حملته الانتخابية في 2016، ووصفته بأنه "مثير للانقسام ويكره النساء".



وتزوجت ميغان الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث في 2018.

وعلق ترامب العام الماضي على انتقاد ميغان قائلا، "لا أعرف هذا.



ماذا يمكن أن أقول؟ لم أكن أعرف أنها بغيضة".



لكن ترامب تمنى لها أيضا التوفيق في حياتها الجديدة كعضو في العائلة الملكية البريطانية.

وفاجأ الزوجان العائلة الملكية في أوائل كانون الثاني بإعلانهما أنهما سيتخليان عن مهامهما الملكية، للتخلص من التدقيق الكثيف لوسائل الإعلام التي تتبعهما منذ سنوات عديدة.

وكان الزوجان يعيشان منذ عدة أشهر مع ابنهما آرتشي بجزيرة فانكوفر في كندا.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية الأسبوع الماضي، أن الزوجين استقلا رحلة جوية خاصة إلى لوس أنجلوس.

وكانت الولايات المتحدة وكندا قد اتفقتا في وقت سابق من الشهر الحالي على إغلاق الحدود بينهما أمام السفر غير الضروري عند المعابر البرية، بهدف تخفيف الضغط على النظم الصحية بسبب فيروس كورونا.

وأمضت ميغان ماركل سنوات عمرها الأولى في منطقة لوس أنجلوس وما زالت أمها دوريا تعيش هناك.

وقالت كندا الشهر الماضي، إنها لم تعد تتكفل بالأمن بعد تخلي الزوجين عن مهامهما الملكية.

وقالت شركة "والت ديزني" الأسبوع الماضي، إن "ميغان أدت التعليق الصوتي في فيلم وثائقي عن الطبيعة ستبثه على منصة (ديزني+) يوم الجمعة".

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