الانباء المفرحة من الصين تتوالى

2020/03/30 | 09:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت لجنة الدولة للصحة في الصين، أن 2396 مصابا بالفيروس التاجي الجديد لا يزالون يتلقون العلاج في مستشفيات البلاد، فيما تعافى 93% من إجمالي المصابين.وتفيد أحدث التقارير بأن عدد الإصابات المؤكدة بالوباء في الأراضي الصينية بلغ 81470 حالة، شفي وغادر المستشفيات منهم 75770 شخصا.وأعلن أمس في الصين توقف وباء الفيروس التاجي في البلاد عمليا، حيث أفيد بأن عدد الإصابات في الداخل أقل من 3000، فيما سجل تصاعد متواصل لحالات الإصابة الوافدة من الخارج.وكانت منظمة الصحة العالمية قد شخصت في 11 مارس تفشي عدوى "كوفيد – 19" على أنه جائحة.وأكدت لجنة الصحة الحكومية في جمهورية الصين في 12 مارس أن ذروة الوباء في البلاد قد مرت.ووفق آحر بيانات "Worldometer"، تم تسجيل أكثر من 721 ألف حالة إصابة بالفيروس التاجي الجديد على الكوكب، وتوفي أكثر من 33 ألف شخص، فيما شفي أكثر من 151 ألف شخص.

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