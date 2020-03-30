الصين تعلن شفاء 93 بالمائة من المصابين بفيروس كورونا وتكشف عدد المتبقين بالمستشفيات

2020/03/30 | 09:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

كشفت بيانات لجنة الصحة الوطنية الصينية، الاثنين (30 اذار 2020)، عن تناقص أعداد المصابين بفي...





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