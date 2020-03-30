محافظ بغداد: قريباً ستطلق رواتب المتعينين الجدد بمديريات التربية

2020/03/30 | 09:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​​​​كلكامش برس/ متابعةتطلقُ محافظة بغداد قريباً رواتب المتعينين الجدد ضمن مديريات التربية الست بالعاصمة.وقال محافظ بغداد محمد جابر العطا أنَّ "وزارة المالية وعقب كتاب رسمي أرسلته المحافظة إليها، أطلقت سلفة بمبلغ 24 ملياراً و900 مليون دينار إليها من أجل صرف رواتب المتعينين الجدد والموزعين على ملاك مديريات التربية الست في العاصمة".واضاف، أنَّ "السلفة سيتم صرفها كرواتب للمتعينين الجدد على حركة الملاك للعام 2016 والذين تم تعيينهم بموجب الأوامر الوزاريَّة الصادرة من وزارة التربية وحملة الشهادات العليا الذين تم تعيينهم تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 373 لسنة 2019 الخاص بتعيين حملة الشهادات العليا بالاستثناء من أحكام الموازنة العامة"، مؤكداً أنَّ "الرواتب ستطلق حال الانتهاء من الإجراءات الإداريَّة والفنيَّة اللازمة".وأشار العطا الى أنَّ "المحافظة ستستمرُ بتوزيع الرواتب لجميع الدوائر التابعة لها بما فيهم المتعينون الجدد من دون توقف من خلال العمل الالكتروني"، عاداً رواتب الموظفين، أولويَّة ولن تتوقف في ظل الأزمة الحالية والإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا".

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