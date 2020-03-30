اللواء 20 بالحشد الشعبي يتصدى لهجوم “داعشي” في خانقين

2020/03/30 | 09:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدت قوات اللواء 20 في الحشد الشعبي، مساء امس الاحد، لهجوم شنه فلول تنظيم “داعش” الإرهابي في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ، إن قوة من اللواء 20 بالحشد الشعبي تصدت، مساء اليوم، لهجوم شنه فلول تنظيم “داعش” الإرهابي في منطقة بانميل بقضاء خانقين بواسطة مجموعة مسلحة وقناصين.

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