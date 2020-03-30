ديالى.. اعتقال 6 مطلوبين للقضاء

2020/03/30 | 09:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة ديالى، الاثنين، القاء القبض على ستة مطلوبين خلال الممارسات الامنية في عموم المحافظة.وذكرت القيادة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “مفارز ودوريات من قسم شرطة الخالص وشعبة مكافحة اجرام جلولاء، تمكنت من القاء القبض على (6) مطلوبين للقضاء وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم” .واضافت، ان “هذه الممارسات […]

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