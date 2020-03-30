اللواء 41 بالحشد يواصل تعفير المقرات الأمنية والعسكرية جنوب سامراء

2020/03/30 | 09:35 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لليوم الثامن على التوالي تواصل طبابة اللواء ٤١ بالحشد الشعبي تعفير وتعقيم مقرات و نقاط الحشد الشعبي و القوات الأمنية جنوب سامراء ناحية يثرب.وتشمل الحملة ايضا توجيه ارشادات ونصائح من قبل طبابة اللواء للقوات الامنية والاهالي لمواجهة فيروس كورونا.

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