عبد المهدي: نتابع بقلق معلومات وجود طيران غير مرخص بالقرب من مناطق عسكرية

2020/03/30 | 09:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين، ان الاعمال اللاقانونية في استهداف القواعد العسكرية العراقية او الممثليات الأجنبية هو استهداف للسيادة العراقية، فيما اشار الى ان الحكومة تتابع بقلق المعلومات حول وجود طيران غير مرخص به بالقرب من مناطق عسكرية.

يتبع..

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