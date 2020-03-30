برميل برنت يهبط بنحو 6%

2020/03/30 | 09:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين بشكل ملحوظ، وسط مخاوف من تراجع الطلب على الخام بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم.

وأظهر موقع "بلومبرغ"، أن سعر برميل مزيج "برنت" هبط بحلول الساعة 08:35 بتوقيت غرينيتش بنسبة 5.54% إلى 23.55 دولار للبرميل.

في حين انخفض سعر برميل الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 3.77% إلى 20.77 دولار للبرميل.

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