تويوتا: معظم مصانع أوروبا لن تستأنف العمل قبل 20 نيسان على أقرب تقدير

2020/03/30 | 09:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت تويوتا موتور يوم الاثنين إنها ستمدد تعليق العمل بجميع مصانعها في أوروبا باستثناء روسيا حتى إشعار آخر، وإنها لا تتوقع استئناف العمل قبل 20 أبريل نيسان.

ومع انتشار تفشي فيروس كورونا، علقت تويوتا الإنتاج منذ منتصف مارس آذار تقريبا في فرنسا وبريطانيا وجمهورية التشيك وبولندا وتركيا والبرتغال.



وقالت إن مصنعها في روسيا سيُغلق اعتبارا من 30 مارس آذار وحتى الثالث من أبريل نيسان.

وكانت الشركة أوقفت بالفعل الإنتاج في كامل أمريكا الشمالية.

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