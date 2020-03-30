العراق بصدد فتح حوار مع شركات جولات التراخيص النفطية

2020/03/30 | 09:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن وزير النفط ثامر الغضبان، الاثنين، أن البلاد بصدد فتح حوار مع شركات جولات التراخيص، مشيرا إلى إن الوضع لا يمكن أن يستمر كما كان قبل الأزمة العالمية وانتشار الوباء، فقد أكد بأن العراق تهمه مصلحة تلك الشركات كما هم يتفهمون وضع البلاد والعالم.

وقال الغضبان في تصريح صحفي تابعته "الاقتصاد نيوز"، انه “لا يمكن استمرار الوضع كما هو عليه قبل تفشي الوباء والتغيرات في الاقتصاد العالمي وانخفاض الأسعار”، مشيرا إلى “وجود بدائل عديدة من بينها فتح حوار مع الشركات النفطية وهذا موضوع قيد الدراسة بجدية”.

وأضاف: “هم شركائنا وتهمنا مصالحهم كما تهمنا مصلحتنا لكنهم في الوقت نفسه يفهمون الوضع الاقتصادي العالمي والوضع الاقتصادي للبلاد”، لافتا إلى أن “هناك تجربة مماثلة مشتركة بين العراق وتلك الشركات خلال ظهور داعش الإرهابي وانخفاض أسعار النفط العالمية أعوام 2014 2015 و 2016”.

وأكد الغضبان على “ضرورة الاتفاق على صيغة معينة بحيث لا تثقل استحقاقات شركات النفط موازنة الدولة القليلة أصلا، مع النظر الى دوام الحرص على الشراكة وبقاء أولئك المستثمرين في العراق”، مبينا أن “الحكومة تحرص على بقائهم وسلامتهم الصحية وتذليل العقبات فيما يخص السفر والعودة وترتيب وجبات العمل ونظام المناوبة كما هم متفهمون ذلك”.





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