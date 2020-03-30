نائب عن الفتح: أمريكا تسعى لاستهداف المنشآت المدنية وفشلت باستدراج الحشد للمواجهة

2020/03/30 | 09:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، الاثنين، ان الجانب الأميركي فشل في استدراج الحشد الشعبي نحو المواجهة المباشرة، لافتا الى ان اميركا تسعى لاستهداف البنى التحتية ومواجهة الشعب العراقي واستهداف المنشآت المدنية كما حدث من استهداف سافر لمطار كربلاء.وقال الموسوي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “الجانب الأميركي يستغل الفراغ السياسي […]

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