2020/03/30 | 09:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد المهدي يحذر من مغبة القيام باعمال حربية مضادة غير مرخص بها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/30 | 09:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يحذر من مغبة القيام باعمال حربية مضادة غير مرخص بها) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي يحذر من مغبة القيام باعمال حربية مضادة غير مرخص بها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).