2020/03/30 | 09:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن مصرف الرافدين عن صرف رواتب موظفي بعض مديريات التربية في بغداد وعدد من المحافظات.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان إن المصرف قام بدفع رواتب موظفي بعض مديريات التربية بعد وصول الصكوك الخاصة بهم وأضاف، أن الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني (بطاقة الماستر كارد) وبإمكان الموظفين استلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اطلاق رواتب التربية العراقية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اطلاق رواتب التربية العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).