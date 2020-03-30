التربية النيابية تستبعد إلغاء العام الدراسي الحالي

2020/03/30 | 09:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة التربية في مجلس النواب، الاثنين، عن مقترحٍ لتمديد دوام المدارس لغاية شهر آب المقبل، مستبعدة الغاء العام الدراسي الحالي.وقال رئيس اللجنة قصي الياسري، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إنَّ “من الأفكار المطروحة في الوقت الحالي، تمديد دوام المدارس لغاية شهر آب المقبل، في حين تكون الامتحانات في نهايته”.وأضاف، إنَّ […]

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